Guatemala'nın bazı bölgelerinde acil durum ilan edildi

Guatemala hükümeti, 3 askerin uyuşturucu kaçakçıları tarafından öldürülmesi üzerine ülkenin bazı bölgelerinde acil durum ilan etti.

Hükümet, devriye gezen askerlerin hedef alındığı ve 3 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülkenin belli kesimlerinde bazı hakları geçici olarak askıya alan acil durum ilan etti.

Acil durumun, Izabal, Zacapa, El Progreso, Peten and Alta Verapaz bölgelerinin çeşitli kasabalarında uygulamaya konulacağı kaydedildi.

Kararname 30 gün süreyle toplanma, silah taşıma hakkı ve arama emri olmadan tutuklamaya karşı anayasal güvenceleri askıya alıyor.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, askerleri hedef alan saldırının arkasında uyuşturucu kaçakçılarının olduğunu belirtti.