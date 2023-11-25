Guatemela açıklarında devasa bir su altı dağı keşfedildi!

Guatemala açıklarında deniz tabanının haritasını çıkaran bir grup bilim insanı son derece şaşırtıcı şans eseri bir keşif gerçekleştirdi.

Bilim insanları, 1,600 metre yüksekliğe ulaşan devasa bir su altı dağına rastladı.

Keşfedilen su altı dağının, Dubai'de bulunan ve dünyanın en yüksek binası olan Burc Halife'nin iki katı yüksekliğine sahip olduğu, deniz seviyesinin 2 bin 400 metre altında yer aldığı ve yaklaşık 14 kilometrekarelik bir alanı kapladığı belirtildi.

Bilim insanı Wendy Schmidt, söz konusu keşfe ilişkin, "Keşifler her zamankinden daha hızlı bir şekilde ortaya çıktıkça anlamaya başladığımız çok şey olsa da, okyanusumuzda bilinmeyen çok şey var ve keşfetmeye devam etmekten heyecan duyuyoruz" dedi.

Uydu temelli son araştırmalara göre, dünyada keşfedilmemiş 100 binden fazla su altı ddağının olabileceği tahmin ediliyor.