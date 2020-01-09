Gübre analiz sonuçları tamam
09/01/2020
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkeye ithal edilen gübrelerin analizlerinin yapıldığını ve içerikleriyle uyumlu bulunduğunu açıkladı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, tahıl üretiminde üst gübrelemede kullanılmak amacıyla ülkeye çeşitli firmalar tarafından 3-9 Ocak tarihleri arasında ithal edilen 40-50 kilogramlık katı gübrelerden numune alımları yapıldı.
Tarım Dairesi’ne bağlı Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda 4 adet ürüne yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler içerikleriyle uyumlu bulundu.