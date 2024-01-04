2021-2022 üretim sezonuna ait gübre desteği ödemelerinin eksik kısmı yapıldı. 62 üreticinin 330 bin 820 TL’lik ödemesi bankalara yatırıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2021-2022 üretim sezonunda, bakanlığa bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları baz alınarak, kullandığı taban gübresine ve üst gübresine ait belgeleri ibraz eden üreticilere, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresine, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları katı üst gübresine, narenciye alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu üst gübresine ve ilkbahar patates alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresine 50 kg karşılığı 70 TL gübre desteğinin 20 Haziran 2023 tarihinde yapıldığı hatırlatıldı.

Bahse konu ödemeden yararlanamayan fakat ödeme hak edişi olduğu tespit edilen 62 üreticinin 330 bin 820 TL’lik ödemesinin de bugün bankalara yatırıldığı ifade edilen açıklamada, üreticilerin, hak edişlerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceği belirtildi.

-Bombus arısı kullanan üreticilerin ödemeleri yapıldı

Bakanlık açıklamasında, seralarında bombus arısı kullanan üreticilerin ödemelerinin de gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2023 yılında seralarında doğal polinasyonu sağlayabilmek için bombus arısı kullanan 119 üreticiye, sundukları faturalar ve yapılan kontroller neticesinde 1 Milyon 243 bin 200 TL yatırıldığı belirtildi.

Üreticilerin hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ile aynı bankanın ilgili şubelerinden alabileceği ifade edildi.