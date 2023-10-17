Gübre desteğinin birinci taksiti bankaya yatırıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gübre desteğinin birinci taksitinin bankalardan çekilebileceğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan duyuruya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 2021 - 2022 üretim sezonu kayıtları baz alınarak, kullanmış olduğu taban gübresine ve üst gübresine ait belgeleri ibraz eden üreticilere, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresine, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları katı üst gübresine, narenciye alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu üst gübresine ve ilkbahar patates alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresine 50 kg karşılığı 150 TL’nin yarısı olan 75 TL’den birinci taksit gübre desteği ödemeleri bankalara yatırıldı.

Açıklamada, gübre desteği almaya hak kazanan 2 bin 513 üreticiye ödenmesi için toplamda 14.6 milyon TL’nin Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na yatırıldığı, hak edişlerin buralardan alınabileceği kaydedildi.