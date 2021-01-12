GÜÇ-SEN: Arıklı yalan söylüyor

GÜÇ-SEN, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın demeçleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı bugün sabah katıldığı canlı yayında Gümrük Çalışanları ile alakalı gerçek dışı iddialarda bulunmuştur. Belirtmek isteriz ki, bizler akaryakıt alışverişi ile ilgili hiçbir işlem esnasında gemi üzerine çıkmayız.

Ülkemizde Bakanlık görevi yapan birisinin bu prosedürü bilmeden yalan, yanlış iddialarda bulunması en hafif tabirle iş bilmezliktir. Arzu ederse doğru bilgiyi Gümrük Dairesi idaresinden öğrenebilir.

İddiasının aksine, akaryakıt işlemlerinin gerçekleştirildiği Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği bünyesinde görev ifa eden gümrük çalışanları, personel eksikliğinden ötürü bu işlemleri yapmakta zorlanmaktadır. Bu konuyla alakalı ise kabinesinde görev yapan Maliye Bakanından bilgi alabilir.

Rakamlar vererek açıkladığı akaryakıt kaybını araştırmak isterse, bugüne kadar hükümet edenlerin ve kendi gibi bakanlık yapanların verilmesine ön ayak oldukları akaryakıt muafiyetlerini araştırmasını tavsiye ederiz.

Gümrük Çalışanları Sendikası kurulduğu günden bu yana gayri yasal hiçbir uygulamayı savunmamıştır.

Eğer Arıklı’nın elinde iddialarını doğrulayacak kanıt varsa çıksın açıklasın. Savcılığı, polisi göreve çağırsın. Yoksa, Gümrük camiasında özür dilesin.

Yalan dolanla bir camiayı zan altında bırakmaya hakkı yoktur.

Üzülerek görüyoruz ki, Meclis başkanını bile seçmekten aciz bir hükümetin Bakanı, çaresizlikten siyasi rant peşine düşmüştür. Sendikamız çalıştığı kurumu ve üyelerini böylesi ucuz ve aciz saldırılara karşı savunmaya kararlıdır.

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12/01/2021 19:09