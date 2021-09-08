Güç-Sen eylemi askıya aldı: Personel sayısı yetersiz

Güç-Sen KHK tarafından IV.Derece Gümrük Muhafaza Memuru sınavının ertelenmesi sonrası Mağusa Limanı’nda ek mesai yapmama eyleminin dün yapılan açıklamanın ardından askıya alındığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

KAMUOYUNA DUYURU

Aralık 2019’da ilan edilen, fakat çeşitli bahanelerle bugüne kadar bir türlü açılmayan IV.Derece Gümrük Muhafaza Memuru sınavı ile ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı tarafından yapılan açıklama öncesinde yaşanan gelişmeleri, halkımızla ve sınava girecek yurttaşlarla paylaşmak istiyoruz.

Pandemi ile birlikte ülke ekonomisinin olumsuz etkilediği gerçeğinden yola çıkarak bugüne kadar angarya çalışma dahil çeşitli fedakarlıklar yapan Güç-Sen üyeleri, gelen giden hükümetlerin basiretsizliklerine rağmen, iç gelirlerin neredeyse yarısını toplamanın sorumluluğu ile hareket etmiş, çeşitli sorunları diyalog yoluyla çözmek için çaba göstermişlerdir.

1982 yılında hazırlanan Teşkilat yasamıza göre 339 kişi olması gereken çalışan sayısı şu anda 87 kişi eksiktir ve uzun süredir günün koşullarına göre revize edilmemektedir, dolayısıyla yetersizdir.

Bu eksikliklere rağmen, daha önce defalarca ertelenen sınavla, parti kurultayı ve seçim hesaplarıyla farklı çözümler arandığı duyumları üzerine KHK Başkanı, Maliye Bakanı ve Gümrük Müdürü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sınavın yapılacağına yönelik tatminkar bir cevap alamadığımız için, Güç-Sen Yönetim Kurulu olarak 07.09.2021 salı mesai bitimi (14.30) sonrası Mağusa Limanında ek mesai kabul etmeme eylemi başlatmış bulunmaktayız. Amacımız gayri insani koşullar altında çalıştırılan üyelerimizi korumak ve dışarıda güvenceli istihdam hayali ile, daha iyi bir gelecek için gecesini gündüzüne katarak hazırlanan yüzlerce gencimizin beklediği sınavın bir daha ertelenmesini engellemektir.

Güç-Sen Yönetim Kurulu, dün basına düşen açıklamayı bağlayıcı bulduğu için , bugün eylemi askıya alma kararı üretmiştir. Fakat pandemi koşulları dahil herhangi bir bahane ile tekrar ertelenmesi halinde örgütlü olduğumuz bölgelerde her türlü yasal eylem hakkımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz. Teşkilat yasasındaki eksik personel sayısının tamamlanması için bu sınavın yetersiz olduğunu yetkililere hatırlatır, en kısa zamanda eksik personel sayısının tamamlanması için var gücümüzle mücadeleye devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.

Güç-Sen Yönetim Kurulu (a)

Abdullah Özdoğan

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08/09/2021 11:41