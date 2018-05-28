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Güç-Sen, Girne Gümrük Şubesinde 2 Saatlik Greve Gidiyor

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Gümrük Dairesi Girne şubesinde yarın 2 saatlik grev yapacak.

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28/05/2018

Güç-Sen, Girne Gümrük Şubesinde 2 Saatlik Greve Gidiyor
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Güç-Sen Yönetim Başkanı Derviş Dağman’ın açıklamasına göre, grev 10.00-12.00 saatleri arasında olacak. Sendika, şubedeki sorunlarını kamuoyu ile paylaşmak için 10.00’da tüm Girne personelinin katılımıyla Girne Gümrük şubesinde basın açıklaması da yapacak. 

Dağman, “Girne Gümrüğünde defalarca aktarılan sorunlara kayıtsız kalınır ve çözüm bulunmazsa Lefkoşa, Mağusa, Girne, Ercan ve Gemikonağı şubelerini de içine alacak şekilde eylemleri genişleterek devam ettireceklerini” ifade etti. 

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TAGS: Güç-Sen, Girne Gümrük Şubesi, haber, kıbrıs
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