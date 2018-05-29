Güç-Sen, Gümrük Dairesi Girne şubesinde uyarı grevi yaptı

Girne’deki personel eksikliğinin giderilmesi ve Gümrük Dairesi’ne yapılan istihdamlarda adil dağılım talebiyle gerçekleştirilen uyarı grevi 10.00-12.00 saatleri arasında yer aldı.Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, personel eksikliğinin giderilmesi için 2 yıldır hükümetle mücadele içinde olduklarını büyük uğraşlardan sonra 42 kişilik kadro açıldığını bunlardan 18’inin daire içinden doldurulduğunu belirtti.

Geriye kalan 24 kadronun ise dışarıdan alımla istihdam edildiğini ancak bunların ihtiyaçlı bölgeler arasında adil dağıtılmadığını söyleyen Dağman, bu nedenle hala dairede personel eksikliği yaşandığını söyledi.

Gümrük personelinin yürüttüğü görevlerin önemine de dikkat çeken Dağman, eksikliklerin tamamlanmasını istedi.