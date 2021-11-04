GÜÇ-SEN, ‘gümrük muhafaza sınavı mülakatı’ yapılmadığı için eyleme gidiyor

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), “IV. Derece Gümrük Muhafaza sınavı” neticesinde başarılı olan adayların mülakatının yapılmamasını eleştirdi ve defalarca gündeme getirilen personel yetersizliğinin dikkate alınmamasının kabul edilir olmadığını vurguladı.

GÜÇ-SEN Yönetim Kurulu, bugün mesai bitiminden itibaren, seçim yasaklarına yaklaştığımızın bilinci ile teşkilat yasasındaki eksikliklerin tamamlanması için Mağusa Şubesine bağlı tüm görev yerlerinde ek mesai kabul etmeme eylemi başlattığını kaydetti.

GÜÇ-SEN, “Çalışanlarımız köle değildir, eylemimizi insanca yaşamak için başlattık” dedi.

GÜÇ-SEN, bugün yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Yıllardır süren personel eksikliğine karşı kayıtsız kalan hükümetler ve Kamu Hizmeti Komisyonu, sendikamızın örgütlü mücadelesi ile açılmasını sağladığı IV. Derece Gümrük Muhafaza sınavı neticesinde başarılı olan adayların mülakatını yapmamaktadır.

Belli oluyor ki bizim için hayati öneme sahip personel eksikliğini kurultay, seçim ve parti içi meselelere alet etmiştirler.

GÜÇ-SEN Yönetim Kurulu bugün mesai bitiminden itibaren, seçim yasaklarına yaklaştığımızın bilinci ile teşkilat yasasındaki eksikliklerin tamamlanması için Mağusa Şubesine bağlı tüm görev yerlerinde ek mesai kabul etmeme eylemi başlatmıştır.

Çalışanlarımız köle değildir, insanca yaşamak için başlattığımız eylemimizi tüm kamuoyuna ve hizmet bekleyenlere duyururuz!”

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04/11/2021 17:41