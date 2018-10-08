Güç-Sen KTAMS’ın Grev ve Eylemine Destek Belirtti

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yaptığı yazılı açıklamada, “KTAMS’ın yapacağı tam gün eyleme ve Meclis önündeki mitinge kurullarımızla, Güç-Sen olarak destek vereceğimizi bildiririz” dedi.

Dağman, hükümetin sadece sermayenin parasını koruyucu yasalar çıkararak, dar gelirli, kamuda ve özel sektörde çalışan vatandaşların alım gücünü azaltmak için her fırsatta zam yaparak “tedbir aldım” dediğini, bunun gülünç olmaktan öteye geçemediğini savundu.

“Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, hükümet edenler yasalarını ve tedbirlerini herkesi kapsayacak şekilde çıkarır” diyen Dağman, “Hükümete soruyoruz: Krizin çıktığı günden bu güne sermayeyi, bankaları korumaktan, zam yapmaktan ve gerçek hayat pahalılığını vatandaşa vermemekten başka ne yaptınız?” ifadesini kullandı.