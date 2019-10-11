GÜÇ-SEN, Personel Eksikliği Giderilmezse Ek Mesai Yapmayacağını Açıkladı

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Gazimağusa’daki personel eksikliği giderilmez ve mevcut personel kapasitesinin üzerinde kontrolsüz iş yapmaya zorlanırsa, Gazimağusa bölgesinden başlayarak kara giriş kapıları ve yolcu hizmetleri dışında kalan görevlerde ek mesai kabul etmeyeceğini açıkladı.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yaptığı yazılı açıklamada, Gümrük Dairesi’ndeki sorunların aynen devam ettiğini belirtti. Dağman, ithalat ve ihracatın tamamına yakını Gazimağusa Limanı’ndan yapılmasına rağmen bu bölgedeki çalışma koşullarının kötülüğü yanında personel eksikliğinin had safhaya ulaştığını ifade etti.

Dağman, “Bu nedenle vatandaşımız, iş insanımız iyi hizmet alamamakta, çalışanlarımız yoğun iş ortamında bir gemiden bir gemiye, bir kapıdan bir kapıya koşuşturmaktadır. Bu iş yoğunluğuna rağmen Gazimağusa gümrük çalışanları özveri ile çalışmakta ve görevlerini yapmaktadır. Son zamanlarda iç barışımızı, birlik beraberliğimizi bozacak tehditler de almaktadırlar” şeklinde devam etti.

Dağman, hükümetten, Gazimağusa’daki personel eksikliğinin münhal ilan edilerek acilen doldurulmasını ve dairenin teşkilat yasasının günün koşullarına uydurulmasını istedi.

11/10/2019 14:15