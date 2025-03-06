GÜÇ-SEN’den birlik çağrısı

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Gazimağusa Limanı’nda örgütlü tüm paydaşlarına sorunlara birlikte çözüm üretme çağrısı yaptı.

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06/03/2025

GÜÇ-SEN’den birlik çağrısı

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Gazimağusa Limanı’nda örgütlü tüm paydaşlarına sorunlara birlikte çözüm üretme çağrısı yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Gazimağusa limanında yaşanan sıkıntıları çözmek yerine ertelemeyi seçtiği, fiziki şartları düzeltmek, işçilerin emeğinin karşılığını vermek yerine, çalışanın aleyhine adımlar atmaya devam ettiği iddiasına bulunuldu.

Açıklamada, “Toplu iş sözleşmeleri göz ardı edilen, emeklerinin karşılığı olan paralarını alamayan liman işçileri, mağdur edilmeye devam ediliyor. Liman işçilerinin mücadelesinde, daha önce de olduğu gibi, emekçilerin yanındayız. Gazimağusa Limanı'nda örgütlü tüm paydaşları birlikte çözüm üretmeye çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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