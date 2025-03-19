GÜÇ-SEN’den öğretmenlere destek

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Ediz Kanatlı, öğretmenlere destek belirterek, “Toplumun çağdaş, demokratik, laik yapısının koruması adına, çağdışı uygulamalara direnen öğretmenlerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Kanatlı, son günlerde okullarda yaşananlarla “laik, demokratik, çağdaş, çocuk haklarını önceleyen bir anlayış yerine, empoze eden, çağdışı, çocuk haklarını görmezden gelen bir anlayış dayatıldığını” ileri sürdü.

“Anayasanın lâiklik ilkesine ve kültürlerine aykırı değişiklikler ile toplum mühendisliği yapılmaya, kutuplaşmalar yaratılmaya çalışıldığını savunarak, reşit olmayan çocukların, tam anlamıyla idrak edemeyecekleri bu tip konulara muhatap edilmesinin sosyal hayatları ve psikolojik durumları açısından kaygı verici olduğunu kaydetti. Kanatlı, " Yapılanlar reşit olmayan çocuklar üzerinden istismardır, toplum yapımıza, kültürümüze dışardan müdahaledir.” görüşünü ifade etti.