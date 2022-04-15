“GÜÇ-SEN’in eylemi haklıdır, personel sorunu çözülmelidir”

Gümrük Çalışanları Sendikası’nın (GÜÇ-SEN) söz verilen istihdam sayısının tamamlanmaması, sınavı kazanan kişilerin mülakata çağrılmaması ve gümrüklerde personel sıkıntısı yaşanması nedeniyle başlattığı “ek mesai çalışmama” eylemine mülakatın açılmasını bekleyen gençlerden destek geldi.

Gümrük muhafaza sınavında başarılı olup mülakatı yapılmayan 17 kişi ve aileleri, GÜÇ-SEN’in eyleminin haklı olduğunu vurgulayarak, söz konusu mülakatın açılmasını talep etti.

25 Nisan’a kadara mülakat açılmazsa, “haklarını kaybedeceklerini” belirten gençler, bu sınav için çok mücadele verdiklerini, kimilerinin işyerinden istifa edip, kimlerinin yıllık iznini kullanıp sınava hazırlandığını belirterek, “Hem hakkımızı yiyorlar hem de gümrüklerde personel sorunu yaşanıyor” dedi.

Mülakatın açılmasını bekleyen gençler şu açıklamayı yaptı:

“GÜÇ-SEN’in almış olduğu ek mesai çalışmama eylemi, gerek yoğun iş yükü altında ezilen gümrük personelinin 2 yıldır verdiği mücadelelerinin, gerekse hak kazandıkları halde mülakatları yapılamayan kişilerin ve ailelerinin mücadelesinin kararlı duruşunu sergilemektedir.

Bu bir grev değildir. Sendikanın eylemi doğru değerlendirilmelidir. Herkesin bilmesi gerekir ki hiçbir emekçi zorla çalıştırılamaz. Bu sorunu çözmesi gerekenler, bir an önce harekete geçmeli, çözüm bulmalıdır. Bu sorun, devletin sorunudur. GÜÇ- SEN yalnız değildir…”

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15/04/2022 20:23