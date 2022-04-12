Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) bir ilke imza attı.

GİKAD, SAYTEV, Acapulco Resort Otel ve GİKAD Akademi Katkılarıyla, Habitat Derneği işbirliğiyle, girişimciliği teşvik etmek “Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor” Fikir Maratonu gerçekleşti. “Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor” Fikir Maratonu Creditwest Bank ana sponsorluğuyla 8-10 Nisan 2022 tarihinde Acapulco Resort Hotel’de yer aldı.

Maratonda 16 takımda, toplam 45 katılımcı jüriye sunum gerçekleştirdi. 38 grubun başvurduğu “Güçlü kadınlar Geleceği İnşa Ediyor” fikir maratonun ön elemeleri yarışma öncesinde Habitat Derneği tarafından yapıldı.

Fikir Maratonu etkinlikleri kapsamında, 8 Nisan 2022 Cuma öğleden sonra,Melek Yatırımcılığın önemini vurgulamak amacıyla, iş insanları, bankacılar ve yatırımcılara yönelik 2 ayrı panel düzenlendi.

Panellere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de katıldı.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır moderatörlüğünde gerçekleşen ilk panelde, Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı Başkan Vekili Mehmet Buldurgan ve Startup Fon Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı melek yatırımcı olarak yaşadıkları olumlu olumsuz tecrübelerini misafirlerle paylaştılar.

Panelistler, melek yatırımcılık olarak ifade edilen yeni nesil yatırımın, tüm dünyada yaygın olarak yer aldığını belirttiler.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise “Girişimci Kadınlar için Yatırım Dünyası” panelinin moderatörlüğünü yaptı.

“Girişimci Kadınlar İçin Yatırım Dünyası”panelinde, konuşmacı olarak yer alan ARYA Women Kurucu Ortağı Münteha Adalı ve Yatırım Direktörü Özlem Tümer Eke, kadınların melek yatırımcı olarak girişim yapmasının önemine vurgu yaptı.

“Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor” Fikir Maratonu kapsamında, 9 Nisan Cumartesi günü de ilk olarak , KAGİDER Başkanı Emine Erdem’in konuşmacı olduğu panel yer aldı.

Emine Erdem Panelde gençlere girişimciliğin önemi hakkında bilgi verdi.

Panelin ardından, yapılan ön eleme sonucunda , maratonda yarışmaya hak kazanan 16 takım, Habitat Derneği yetkilileri ile fikirlerini geliştirmek için, mentörler eşliğinde tüm gün Acapulco Resort Otel’de fikir maratonu gerçekleştirdi.

16 Takım, tarımdan yazılıma, el işinden gastronomiye farklı alanlarda projelerinin jüri sunumlarını hazırladı.

16 takımın hazırladığı projeler , 10 Nisan 2022 Pazar günü, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Habitat Başkanı Sezai Hazır, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, GİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Didem Kaner, ARYA Women Yatırım Direktörü Özlem Tümer Eke, Mentör Akademi Direktörü Meltem Saral ve Şirket Ortağım Başkan Vekili Mehmet Buldurgan’dan oluşan, juri üyelerine sunuldu.

Sunumların ardından değerlendirilen projeler arasından ilk 3’e girenlere 8000 TL, 5000 TL ve 3000 TL para ödülü verildi.

Ayrıca, ilk 3’e giren projeler melek yatırımcıları ile buluştu.

Maraton birincisi “Hurma Dalını Yaşama Katmak”projesiyle Cicibaba Family -Bengül – Benal Cicibaba oldu.

Fikir Maratonunda ikinciliği, “Peed Aplikasyonu”projesiyle, Sima Osum – İpek Sude Gün’den oluşan Gench Takımı kazanırken, üçüncülük , “Elele Tenceremiz Sizin Mutfağınızda” projesiyle, İpek Ağınlı – Münevver Damdelen’in oldu.

Törenin sonunda Maratona katkı sağlayan sponsorlara , HABİTAT Derneği Ekibine ve mentörlere teşekkür plaketleri ve Gİ-KA KOOP tarafından üretilen kültürel ürünlerden oluşan hediye paketleri takdim edildi.

Etkinliğin sonunda, “Güçlü Kadınlar Geleceği İnşa Ediyor” Fikir Maratonu katılımcılarına da, GİKAD ve Habitat işbirliği ile katılım sertifikaları verildi.

Törenin sonunda konuşan , GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, yapılan fikir maratonun Girişimcilik ekosistemine sağlayacağı katkı ve önemine vurgu yaptı.

Fikir Maratonunun geleneksel hale gelmesi için yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle birlikte her yıl çalışacaklarını dile getiren İçim Çağıner Kavuklu, gençlerin ülkelerinde kalarak yaşamlarını devam ettirebilmeleri için, onların projelerine bu gibi fırsatların sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

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12/04/2022 13:25