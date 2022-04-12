''Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor'' fikir maratonu gerçekleşti!

Kıbrıs  Türk Girişimci Kadınlar  Derneği (GİKAD)  bir ilke imza attı.

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12/04/2022

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''Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor'' fikir maratonu gerçekleşti!

Kıbrıs  Türk Girişimci Kadınlar  Derneği (GİKAD)  bir ilke imza attı.

GİKAD, SAYTEV, Acapulco Resort Otel ve GİKAD Akademi Katkılarıyla, Habitat  Derneği işbirliğiyle, girişimciliği teşvik etmek   “Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor” Fikir Maratonu gerçekleşti.  “Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor” Fikir Maratonu Creditwest Bank ana sponsorluğuyla 8-10 Nisan 2022 tarihinde Acapulco Resort Hotel’de yer aldı.

Maratonda 16 takımda,  toplam  45 katılımcı jüriye sunum gerçekleştirdi.  38 grubun başvurduğu “Güçlü kadınlar Geleceği İnşa Ediyor” fikir maratonun ön  elemeleri yarışma öncesinde Habitat Derneği tarafından yapıldı.

Fikir Maratonu etkinlikleri kapsamında, 8 Nisan 2022 Cuma öğleden sonra,Melek Yatırımcılığın önemini vurgulamak amacıyla, iş insanları, bankacılar ve yatırımcılara yönelik   2 ayrı panel düzenlendi.

Panellere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi  Sibel Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe  de katıldı.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  Sezai Hazır moderatörlüğünde gerçekleşen ilk panelde,  Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı Başkan Vekili  Mehmet Buldurgan ve Startup Fon Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı melek yatırımcı olarak yaşadıkları olumlu olumsuz tecrübelerini misafirlerle paylaştılar.

Panelistler, melek yatırımcılık  olarak ifade edilen yeni nesil yatırımın, tüm dünyada yaygın olarak yer aldığını belirttiler.

GİKAD Başkanı  İçim Çağıner Kavuklu ise “Girişimci Kadınlar için Yatırım Dünyası” panelinin moderatörlüğünü yaptı.

“Girişimci Kadınlar İçin Yatırım Dünyası”panelinde, konuşmacı olarak  yer alan  ARYA Women Kurucu Ortağı  Münteha Adalı ve Yatırım Direktörü  Özlem Tümer Eke, kadınların melek yatırımcı olarak girişim yapmasının önemine vurgu yaptı.

“Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor” Fikir Maratonu kapsamında, 9 Nisan Cumartesi günü de ilk olarak , KAGİDER Başkanı  Emine Erdem’in konuşmacı olduğu panel yer aldı.

Emine Erdem Panelde  gençlere girişimciliğin önemi hakkında bilgi verdi.

Panelin ardından, yapılan ön eleme sonucunda , maratonda yarışmaya hak kazanan  16 takım, Habitat Derneği yetkilileri ile fikirlerini geliştirmek için, mentörler eşliğinde tüm gün Acapulco Resort Otel’de fikir maratonu gerçekleştirdi.

16 Takım, tarımdan yazılıma, el işinden gastronomiye farklı alanlarda projelerinin jüri sunumlarını hazırladı.

16 takımın hazırladığı projeler , 10 Nisan 2022 Pazar günü, Creditwest Bank Genel Müdürü  Mazher Zaheer, Habitat Başkanı Sezai Hazır, GİKAD Başkanı  İçim Çağıner Kavuklu, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, GİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Didem Kaner, ARYA Women Yatırım Direktörü  Özlem Tümer Eke, Mentör Akademi Direktörü Meltem Saral ve Şirket Ortağım Başkan Vekili  Mehmet Buldurgan’dan oluşan, juri üyelerine sunuldu.

Sunumların ardından değerlendirilen projeler arasından ilk 3’e girenlere 8000 TL, 5000 TL ve 3000 TL para ödülü verildi.

Ayrıca, ilk 3’e giren projeler melek yatırımcıları ile buluştu.

Maraton birincisi  “Hurma Dalını Yaşama Katmak”projesiyle Cicibaba Family -Bengül – Benal Cicibaba oldu.

Fikir Maratonunda ikinciliği, “Peed Aplikasyonu”projesiyle,  Sima Osum – İpek Sude Gün’den oluşan  Gench Takımı  kazanırken, üçüncülük ,  “Elele Tenceremiz Sizin Mutfağınızda” projesiyle, İpek Ağınlı – Münevver Damdelen’in oldu.

Törenin sonunda Maratona katkı sağlayan sponsorlara , HABİTAT Derneği  Ekibine ve mentörlere teşekkür plaketleri ve  Gİ-KA KOOP tarafından üretilen  kültürel ürünlerden oluşan hediye paketleri  takdim edildi.

Etkinliğin sonunda, “Güçlü Kadınlar Geleceği İnşa Ediyor”  Fikir Maratonu katılımcılarına da,  GİKAD ve Habitat işbirliği ile katılım sertifikaları verildi.

Törenin sonunda konuşan  , GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, yapılan fikir  maratonun Girişimcilik ekosistemine sağlayacağı katkı ve önemine vurgu yaptı.

Fikir Maratonunun geleneksel hale gelmesi için yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle  birlikte her yıl çalışacaklarını dile getiren İçim Çağıner Kavuklu, gençlerin ülkelerinde kalarak yaşamlarını devam ettirebilmeleri için, onların projelerine  bu gibi  fırsatların sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

12/04/2022 13:25
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TAGS: gikad, Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor
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