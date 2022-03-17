Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor Fikir Maratonu Gerçekleştiriliyor

Habitat Derneği ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği iş birliği ile 09 – 10 Nisan 2022 tarihleri arasında Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor fikir maratonunu gerçekleştiriliyor.



Creditwest Bank ana sponsorluğunda gerçekleşecek projeye SAYTEV, Acapulco ve GİKAD Akademi de sponsor oluyor. 40 kişilik kontenjanı bulunan fikir maratonunda kadınların İş hayatı, aile, üretim ve sosyal hayatını kolaylaştıracak ve destek sağlayacak yenilikçi çözümler aranıyor.



Habitat Derneği ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği tarafından yapılan ortak çağrı şu şekilde:

Sen de kadınların hayatını kolaylaştırmak istiyorsan bu fikir maratonuna hemen başvur.

Tek yapman gereken en az 2 en fazla 4 kişilik takımın ile belirlediğimiz konularda kadınların hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi fikirler ile başvuruda bulunmak.

Fikir Maratonu başvuruları sadece 18 yaş üstü kadın katılımcıların başvurusuna açıktır.

Maratonda dereceye giren ilk üç takıma projelerini gerçekleştirebilmeleri için 8000 TL, 5000 TL ve 3000 TL tutarında para ödülü verilecektir.

Ek olarak dereceye giren takımlar melek yatırımcılar ile buluşturulacaktır.

Sen de hem kadınların hayatını kolaylaştır hem de projeni gerçekleştirmek için verilen birbirinden eşsiz bu ödülleri kazan.

Fikrin var fakat başvuru gerçekleştireceğin bir takımın yok ise bireysel başvurunu gerçekleştir.

Fikir maratonu içerisinde birlikte takımını oluşturalım.

09 – 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek fikir maratonu için son başvuru tarihi 2 Nisan 2022

Şimdi birlikte düşünelim.

Fikir Maratonu için sorularınızı [email protected] adresine veya 0533 865 0145 nolu telefona iletebilirsiniz.

“Fikir Maratonu” Başvuru Formu Linki: https://form.jotform.com/212974378145969

Hemen Başvur!

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17/03/2022 16:48