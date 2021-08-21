Guiness Dünya Rekortmeni Estonyalı Milli Yüzücü GAÜ’yü Ziyaret Etti

Guiness dünya rekortmeni Estonyalı milli yüzücü Merle Liivand, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ı ziyaret etti.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, görüşmede, ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması için yapılacak projeler ele alındı.

Milli yüzücü Merle Liivand, küresel iklim krizi ve çevre aktivisti olarak “Okyanus Elçisi” ve “Dünya Temizlik Günü Avukatı” olarak çevrecilik adına insanlık ve doğa için gönüllü hizmetler vermeye devam ediyor.

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21/08/2021 12:50