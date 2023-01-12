Guinness'e göre, Elon Musk'ın Twitter alımı sonrası yaşadığı servet erimesi bir rekor

2022 yılında yaşadığı büyük kayıplarla Elon Musk, tarihteki en büyük kişisel servet kaybı rekoruna ismini yazdırdı.

Guinness Dünya Rekorları web sitesindeki bir paylaşımda, Musk’ın Kasım 2021 ile Aralık 2022 arasında yaklaşık 165 milyar dolar kaybettiği belirtiliyor.

Bu veriler, Forbes dergisinden elde edildi.

Ancak Guinness, bazı kaynakların Musk’ın servet kaybının bundan fazla olabileceğini söylediğini de aktarıyor.

Musk’ın servetinde önemli bir paya sahip olan Tesla hisseleri, Twitter’ın satın alımı sonrası düşüş yaşadı.

Sosyal medya devinin 44 milyar dolara satın alınması, bazı yatırımcılar arasında Musk'ın artık Tesla'ya yeterince vakit ayıramayacağı yönünde yorumlandı.

Elon Musk’tan önce servet kaybı rekoru Japon teknoloji yatırımcısı Masayoshi Son’a aitti.

Son 2000 yılında, internet şirketlerinin bir anda müthiş değer kayıpları yaşadığı ve dotcom balonu olarak adlandılan süreçte 58.6 milyar dolar kaybetti.

Musk’ın servet erimesi, hisse senetlerindeki kayıplar üzerinden hesaplanıyor. Bu da hisselerin değer kazanması ile bir yıl önceki durumuna geri dönebileceği anlamına geliyor.

Tesla'nın patronu, dünyanın en zengin insanı konumunu, Aralık ayında, Louis Vuitton ve Dior’un sahibi olan Fransız lüks tüketim markası LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı.

Tesla hisselerinin değeri, 2022'de yaklaşık yüzde 65 azaldı.

Bu düşüşün bir nedeni olarak, firmanın yıl boyunca yalnızca 1,3 milyon araç teslim etmesi ve borsa beklentilerinin altında kalması gösteriliyor.

Düşüşün diğer önemli nedeni olaraksa, Twitter’ın satın alınması ve sonrasında içerik ve yönetimle ilgili tartışmalar gösteriliyor.

Birçok Tesla yatırımcısı, ekonomik resesyon endişeleri devam ederken, Musk’ın Tesla’ya yoğunlaşması gerektiğini düşünüyor.

Musk, borsanın 31 Aralık 2022’de kapanması sonrası yaptığı paylaşımda, "[Tesla'da] uzun vadeli temeller son derece güçlü. Kısa vadeli piyasa çılgınlığı ise tahmin edilemez." dedi.

Forbes'e göre Musk'ın şu anki serveti yaklaşık 178 milyar dolar, Bernard Arnault'nun ise 188 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

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12/01/2023 13:40