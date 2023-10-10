Guirassy, Lewandowski'nin rekorunu tarihe gömdü

Serhou Guirassy, performansıyla Almanya Bundesliga'na damga vuruyor. Stuttgart'ın Gineli forveti, 13 golle Bundesliga efsanesi Robert Lewandowski'nin rekorunu tarihe gömdü.

7 karşılaşmada 13 kez fileleri havalandırdı. Performansı ile dünyaca ünlü futbolcuları geride bıraktı.

Sezon öncesindeki tahminleri alt üst eden Stuttgart, şimdiden Bundesliga'nın sürprizi oldu. Kırmızı beyazlı ekibin bu başarısındaki başrol ise şüphesiz Serhou Guirassy'ye aitti.

Sessiz sedasız geldiği Almanya'da bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Gineli forvet, adeta bir gol makinasına dönüştü.

Kariyer sezonunu geçiren yıldız isim, 7 maçta kaydettiği 13 golle rekor kırdı. Guirassy, Bundesliga efsanesi Lewandowski'nin iki kez 11 gol attığı bu dönemdeki rekoru tarihe gömdü.

Fransa doğumlu oyuncunun 27 yaşına kadar ortalama geçen kariyeri, böylece müthiş bir ivme kazandı. Golcü isim, bir anda İngiliz ve İspanyol kulüplerinin radarına girdi.

Gol krallığı sıralamasında Guirassy’yi 8 golle Bayern Münih’ten Harry Kane takip ediyor. Başarılı forvetin Almanya Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.