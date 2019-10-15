GÜKAD, “1114 çöp toplama günü” adı altında etkinlik düzenledi.

GÜKAD’dan yapılan açıklamaya göre, 1114 sosyal medya takipçisine atfen “temiz çevre, temiz gelecek” sloganı ile düzenlenen çöp toplama etkinliğinde Kalkanlı mevkiinde bulunan piknik alanlarında “sorumsuzca bırakılan” çöp ve atıklar toplandı.

GÜKAD diğer sivil toplum örgütlerine de,“sizler de bulunduğunuz bölgelerde, temiz çevre temiz gelecek hareketini başlatabilirsiniz” mesajını verdi.

15/10/2019 19:29