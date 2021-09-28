GÜKAD, Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’ni Ziyaret Etti

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Yönetim Kurulu, arkeolog Dr. Hazar Kaba ve ekibinin arkeolojik kazı çalışması “Kutsal Olanı Anlamlandırmak: Avlona – Alonia” hakkında bilgi almak için Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesini ziyaret etti.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, ziyarette hazır bulunan Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi sorumlusu Emine Hilkat, Mehmet Şoföroğlu ve Dr. Hazar Kaba ile ekipleri, farklı dönemlere ait bulgularla ilgili envanter çalışması hakkında dernek yetkililerine bilgi verdi.

Dernek Başkanı Reşat Kansoy, arkeolojik eserlerin, müze ziyaretleri potansiyelini artıracağına, Kıbrıs Türk arkeoloji bilimine ve ülke tanıtımı ile kalkınmasına katkı sağlayacağını düşündüklerini belirterek, turizm potansiyeli olan Güzelyurt’un müzecilik, özel ilgi, kültür ve tarih, eko-akro turizm çeşitliliği gibi bölgesel avantajlarıyla turizm ve ziyaretçilerinden elde edeceği gelirin artırılması gerektiğini kaydetti.

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28/09/2021 16:28