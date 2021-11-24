GÜKAD, Serhatköy İlkokulu’nu Ziyaret Edip, Öğretmenler Günü’nü Kutladı

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Serhatköy İlkokulu’nu ziyaret etti.

Öğretmenlerin “Öğretmenler Günü”nün kutlandığı ziyarette Serhatköy İlkokul öğrencilerinin müzik korosu öğretmenler gününe özel müzik dinletisi sundu.

GÜKAD’dan yapılan açıklamaya göre, “Doğal Oyun Parkı” projesi ve okul faaliyetleri hakkında GÜKAD’ı bilgilendiren Serhatköy İlkokulu Müdürü Özge Yorulmaz, derneğe, ihtiyaçlı öğrenciler için yaptığı kırtasiye, kitap ve okul gereçleri bağışlarından dolayı da teşekkür etti.

GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy da konuşmasında, kırsaldaki okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Kansoy, “Eğitimde eşitlik ilkesi ile her çocuğun, kaliteli, çağdaş, çevreci, teknolojik imkanlarla eğitim alması, ülkemizin geleceğine değer katacak” dedi.

Kansoy, ayrıca öğretmenlerin ve okul çalışanlarıyla okul aile birliklerindeki fedakar gönüllülerin, özverileri ve gayretleri sayesinde devletin yerine getirmesi gereken bir çok sorumluluğun öğretmenler, okul hizmetlileri ve okul aile birliklerinin fedakarlıklarıyla yerine getirildiğini belirtti.

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24/11/2021 15:42