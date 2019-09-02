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GÜKAD’da Muslu dönemi

GÜKAD Yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehtun Muslu seçildi

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02/09/2019

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GÜKAD’da Muslu dönemi

Güzelyurt Geliştirme Ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehtun Muslu seçildi.

GÜKAD’dan verilen bilgiye göre, GÜKAD’ın dün gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Üyeliğine Bilge Yangın, İlker Aslan, Ferah Umut Ceylan, Fahriye Gürpınar, İhsan Koç, Buke Oğul, Denetleme Kurulu’na; Gülsen Ünlüyol ve Taner Moris, Disiplin Kurulu’na Mehmet Koru, Nevin Azimli, İzlem Verdi, Çağdaş Uçaner getirildi.

 

 

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TAGS: GÜKAD’da Muslu dönemi, haber, kıbrıs,
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