Gül: Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacağız

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Ankara’da düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” konulu panelde konuşan TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KKTC’nin ve Türkiye’nin tarihi bağlarla birbirine bağlı olduğunu söyleyerek, Türkiye için istedikleri güven ve refahı KKTC için de dilediklerini kaydetti.

İki halkın siyasi eşitliğine dayalı adil bir çözümde yana olduklarını, Türk tarafının bunu her zaman ortaya koyduğunu belirten Gül, “Çözümden kaçan, masadan kalkan hep Rumlar oldu” dedi.

Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin ve güvenliğinin sağlanmasının en önemli nokta olduğunu kaydeden Gül, “Rum kesiminin tek yanlı yürüttüğü hidrokarbon faaliyetleri tehlike içeriyor. Buna izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz’deki zenginliklerde Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğunu, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerinin haklarını koruma kararlılığını koruduğunu söyleyen Gül, Kıbrıs konusuna partiler üzerinde, milli bir dava olarak baktıklarını söyledi.

Gül, “Garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacağız” dedi.

20/09/2019 14:59