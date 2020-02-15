Gül: Kapalı Maraş, KKTC’nin toprağıdır

TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kapalı Maraş bölgesinin KKTC toprağı olduğunun altını çizen Gül, söz konusu bölgenin Vakıf malı olduğunu aktardı.

Arşiv çalışmalarının da bu konuyla ilgili sürdüğünü söyleyen Gül, bu toplantıların hukuki hakların güçlendirilmesi için gerçekleştirildiğini ifade etti.

(BRT)

15/02/2020 15:40