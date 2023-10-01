Gül: Kıbrıs sorununun çözümü için son bir fırsat verilebilir

Kathimerini gazetesi, Türkiye’nin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı söyleşiye yer verdi.

Kathimerini gazetesi, Gül’ün söyleşiyi İngilizce olarak verdiğini yazdı.

Gül söyleşisinde, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yanı sıra Kıbrıs sorunundan da söz etti.

Kıbrıs sorunun çözümü için son bir fırsatın verilebileceğini söyleyen Gül, Kıbrıs sorununun çözümünün birçok sorunun da çözümünü beraberinde getireceğini ifade etti.

Türk-Yunan ilişkilerinden de söz eden Gül, Türk-Yunan diyaloğunun güven ve iyi niyetle yapılması durumunda sonuçlar getirebileceğini belirtti.

Gül açıklamaları çerçevesinde ayrıca Ege’nin iş birliği kaynağı olabileceğinden de söz etti.