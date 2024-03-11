Gulamkadir: Hükümet Güzelyurt'u unuttu…

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11/03/2024

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Gulamkadir: Hükümet Güzelyurt'u unuttu…

Cumhuriyetçi Türk Partisi 16 Mart Cumartesi günü “Güzelyurt’ta yürüyoruz ve yeter diyoruz” sloganı ile eylem düzenliyor.

CTP Güzleyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

Hükümetin Güzelyurt'u unuttuğunu ifade eden Gulamkadir “Bizler; Yarım kalan hastanemiz, doktor bulamama, ilaca erişememe, narenciyedeki kaos, üretimi bitirmeye çalışanlar, bölgemizi itibarsızlaştıran yolsuzluklar, esnafımızı, insanımızı, çevremizi ve canlıları yok sayan bu  kötü yönetime karşı sesimizi yükseltiyoruz” dedi.

Yaptığı açıklamada güçlerimizi birleştirelim, geleceği birlikte kuralım, ülkemiz için hep birlikte hesap soralım, yeni bir dönem başlatalım diyen Gulamkadir, eylemin 16 Mart Cumartesi saat 09.00'da Güzelyurt Terminal'inden başlayıp Güzelyurt çarşısında devam edeceğini ifade etti

11/03/2024 21:42
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TAGS: Gulamkadir: Hükümet Güzelyurt’u unuttu…
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