Gulamkadir: Portakal işçilerine gizli saklı ödeme yapılıyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Cypfruvex’e portakal işçisi olarak getirilen işçilere 6-7 bin TL ödeme yapıldığını iddia etti. İşçilerin tercüman veya avukat olmadan belgelere imza atılmaya zorlandığına dikkat çeken Gulamkadir “İmzaladıkları belgelerin fotoğrafının çekilmesine izin verilmiyor. İmza atarken 3 kişi başlarına konuyor ve fabrika içerisinde fotoğraf ve video çekemeyeceklerine dair yazılar asılıyor” ifadelerini kullandı.

Gulamkadir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı, Başbakanlığı, Tarım Bakanlığı’nı ve hükümeti göreve davet etti.

Çağlar Gulamkadir’in açıklaması şöyle:

Güzelyurt’ta işçi krizinde yeni skandal! İşçiler CYPFRUVEXE çağrılıyor. Talep etmelerine rağmen yanlarında avukat ve tercüman olmadan alacaklarına dair belgeler imzalatılıyor.

Ne imzaladıklarını bilmiyorlar. İmza attıktan sonra tüm alacaklarını değil sadece 6, 7 bin TL civarı kişi başı ödemeler yapılıyor. İmzaladıkları belgelerin fotoğrafının çekilmesine izin verilmiyor.

İmza atarken 3 kişi başlarına konuyor ve fabrika içerisinde fotoğraf ve video çekemeyeceklerine dair yazılar asılıyor!!!

Özellikle Çalışma Bakanlığı, Başbakanlık, Tarım Bakanlığı ve hükümet ettiğini iddia edenler derhal göreve. Bu enkazı siz yarattınız!!!