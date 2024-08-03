Gulamkadir’den Buse Savaşkan’a övgü dolu sözler
03/08/2024
Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda adını finale yazdıran Buse Savaşkan’ı tebrik etti.
Gulamkadir, Buse Savaşkan’ın Bostancı köyünden çıkıp önemli başarılara imza atmasından gurur duyduklarını vurguladı.
Çağlar Gulamkadir’in açıklaması şöyle:
Büyük GURUR, İçimizden biri Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan.
Güzelyurt bölgemizin Bostancı köyünden çıkıp PARİS 2024 Olimpiyat oyunları'nda adını FİNALE yazdırdı. Türkiye, sporcumuzun başarısıyla 13 yıl aradan sonra yüksek atlama kadınlarda Olimpiyat oyunları finaline yükseldi. Sporcumuz; yüksek atlama kadınlarda Türkiye adına olimpiyatlarda finale kalan ikinci sporcu ünvanınıda almıştır. Gururluyuz!
4 Ağustos Pazar Saat 20.55'de Finallerde görüşmek üzere.03/08/2024 13:51