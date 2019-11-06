Polis müfettişi Gülay Çekici, yeniden mahkemeye çıkarıldı

Ülkede şok etkisi yaratan ve aleyhinde “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma, Suç gelirini aklamak, Gerçeğe aykırı mal bildirimi” suçlamalarıyla yargılanmak üzere cezaevine gönderilen polis müfettişi Gülay Çekici’nin istinafı 20 Kasım’a ertelendi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTİYOR

Tutuksuz yargılanmak talebiyle istinafa başvuran Gülay Çekici, bugün tutuklu olarak mahkemeye getirildi. Çekici’nin teminata bağlanmasına ve ikamet şartı getirilmesini talep eden avukatı davanın ertelenmesini talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, itiraz etmedi. Yargıtay Ceza, istinafı 20 Kasım’a erteledi.

(Kamalı Haber)

06/11/2019 17:16