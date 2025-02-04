Gülbahar, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini uzatması kararını eleştirdi

Milli Mücadele Vakfı (MMV) Başkanı Aziz Gülbahar, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Türk tarafının görüşlerini dikkate almadan Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini uzatmasını” eleştirerek, “Rum yanlısı tutumu reddediyoruz” dedi.

Yazılı açıklama yapan Gülbahar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin federal çözümü empoze etmeye çalıştığını ve Kıbrıs’taki Türk haklarını görmezden gelmeye devam ettiğini söyledi.

Gülbahar, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs Rum tarafının sonuncusu 2017 yılında Crans Montana’da olmak üzere BM’nin desteklediği çözüm çabalarını defalarca çökertmesine rağmen hala Rum yanlısı tutumunu sürdürüyorsa buna mutlaka bir karşılık verilmelidir” ifadelerini kullandı.

-Tatar'a çağrı

Gülbahar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Birlemiş Milletler yetkililerine en sert şekilde protestoda bulunması ve bu tutumda devam etmeleri halinde 4 artı 1 ya da başka formatta yapılacak hiçbir resmi veya gayri resmi Kıbrıs toplantısında katılmayacağını bildirmesi çağrısında bulundu.

Anavatan Türkiye ve KKTC hükümetine de çağrı yapan Gülbahar, KKTC topraklarındaki Barış Gücü faaliyetlerine önce sınırlama, eğer tutum değişikliği olmazsa da yasaklama getirmelerini talep etti.

Kimsenin Kıbrıs Türk halkını Rum egemenliğini kabul etmeye, güvenliğinden vazgeçmeye zorlayamayacağını kaydeden Gülbahar, “Ya Birleşmiş Milletler teşkilatı, KKTC’nin varlığını kabul edecek ve KKTC’deki Barış Gücü faaliyetleri için KKTC ile bir anlaşma imzalayacak ya da Gazimağusa’da kent halkına zarar vermekten başka işe yaramayan varlıklarına son verilecektir” dedi.

Gülbahar, Kıbrıs’ta bir anlaşma isteniyorsa Kıbrıs Türk halkının özden gelen, tarihin derinliklerinden kaynaklanan egemenlik hakkı ile KKTC devletinin Güney Kıbrıs’taki Rum devleti ile eşit statüsünün BM tarafından tescil edilmesi gerektiğini belirtti.

Gülbahar, “Bu yapılmazsa zaten var olan ve tüm fonksiyonlarını eksiksiz yerine getiren devletimiz bir çözüm şekli olarak yaşayacak, yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.