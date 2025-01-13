Gülbahar: ''Denktaş'ın Emaneti olan KKTC sonsuza dek yaşayacak''

Milli Mücadele Vakfı (MMV) Başkanı Aziz Gülbahar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 13’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Denktaş’ın emanetine sonsuza dek sahip çıkacaklarına vurgu yaparak, “Emaneti olan KKTC, sonsuza dek yaşayacak” dedi.

Mesajında, "bazı ülkelerin ve çevrelerin KKTC Devleti’ne yönelik olumsuz yaklaşımlar sergileyerek, devleti yıkmaya çalıştıkları" görüşünü belirten Gülbahar, milli mücadelenin yılmaz savunucusu Denktaş tarafından kurulan KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının güçlü desteği ve Anavatan Türkiye’nin kararlı duruşuyla ilelebet varlığını sürdüreceğini kaydetti.

Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesindeki rolüne dikkat çekerek, “Rauf Denktaş demek, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin Anavatan Türkiye ile birlikte en iyi şekilde yürütülmesi demektir. Rauf Denktaş demek, milliyetçilik, Atatürkçülük, egemenlikten, tam bağımsızlıktan yana olmak demektir.” ifadelerine yer veren Gülbahar, Denktaş’ın mirasının, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin temelini oluşturduğuna vurgu yaptı.

Denktaş’ın ilke ve fikirlerinin rehber olmaya devam ettiğini belirten Gülbahar, hiçbir gücün KKTC’yi yıkamayacağını da vurguladı.

Denktaş’ın kurduğu Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) yok olduğunu sananların yanıldığını belirten ve “O mukavemetçi, Atatürkçü ruh yüz milyonlarca Türk’ün kalbinde yanmaya devam etmektedir.” ifadeleri kullanan Gülbahar, KKTC’nin Anavatan Türkiye ile birlikte güven içinde yoluna devam edeceğini belirtti.

Gülbahar, KKTC’nin bağımsızlık yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğini vurgulayarak, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, vefatının 13'üncü yıl dönümünde rahmet, şükran ve saygıyla andı.