Gülbahar: KKTC Meclisi bir an önce tanınma ve iki devletli çözüm çabalarına destek veren karar almalı

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Cumhuriyet Meclisi’nin, bir an önce tanınma ve iki devletli çözüm çabalarına destek veren güçlü bir karar alması gerektiğini belirtti.

Gülbahar yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünde, bazı çevrelerin Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğu ileri sürerek, aksini yayma gayretlerine rağmen bir kez daha federal çözüm görüşmelerine asla dönülmeyeceğinin altını çizdiğini kaydetti.

Gülbahar, Erdoğan’ın, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısında bulunmasının, Kıbrıs’ta kalıcı barış isteyen herkesçe dikkate alınması gereken takdire şayan bir duruş olduğunu” vurguladı.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Kıbrıs konusunda iktidar ve muhalefetin oy birliği ile aldığı kararda ifade edilenlerin, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, egemenlik, bağımsızlık mücadelesine güç katacak nitelikte olduğunu” belirten Gülbahar, karara destek veren tüm partilere teşekkür etti.

Gülbahar, Cumhuriyet Meclisi’ne, Rum-Yunan ikilisinin, Kıbrıs Türkü için vazgeçilmez olan Kıbrıs Türk halkının egemenliği ile Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamını asla kabul etmeyeceklerini göz önünde bulundurarak, KKTC’nin tanınması çabaları ile iki devletli çözüme destek veren güçlü bir karar alması çağrısında bulundu.

-“Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, özgürlüğüne, güvenliğine saldıranlar gün gele buna pişman olacaklar”

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Gülbahar, “Rum-Yunan ikilisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nimetlerinden yararlanıp, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, özgürlüğüne, güvenliğine saldıranların gün gele buna pişman olacaklarını” kaydetti.

Gülbahar açıklamasına şöyle devam etti:

“Herkes yapılan konuşmaları iyi okusun, değerlendirsin. Şu anda dünyanın en tecrübeli devlet başkanlarından biri olan Sayın Erdoğan, Yunanistan’la diyaloğu ve iş birliğini dışlamadan akılcı ve gerçekçi bir söylemle Kıbrıs’ta iki devlet bulunduğuna dikkati çekiyor ve masada buluşulması öncesinde bu iki devletin statülerinin, egemenliklerinin eşit olduğunun kabul edilmesinin şart olduğunu vurguluyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararda ise tüm dünyaya net bir şekilde, KKTC’nin tanınmasına, iki devletli çözüm politikasına destek verildiği ilan ediliyor ve ‘Kıbrıs Türkleri sonsuza kadar bağımsız devletlerinin çatısı altında ve kendi bayraklarının gölgesinde barış, huzur ve güvenle yaşamaya devam edecektir’ deniliyor.”

Buna karşılık Rum-Yunan ikilisinin tutumunda ise bir değişiklik olmadığını belirten Gülbahar, “Hala Kıbrıs’ta yaşananların sebebinin kendilerinin Kıbrıs’ı Yunan adası yapma hayallerinin olduğunu kabul etmiyor ve Türkiye’ye saldırıyorlar. Hedeflerinin, Türkiye’nin garantörlüğünü sıfırlamak, AB kurallarına göre Kıbrıs’ı Yunan yapmak olduğunu açıkça söylüyorlar” dedi.

-“Gelinen nokta nettir”

Gelinen noktanın net olduğunu vurgulayan Gülbahar, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin tutumunu, Rumların haklarımıza karşı takındıkları olumsuz tavrı görmemek, iki devletli çözüm politikasına destek vermemek, Rum devleti ile eşit statüsünü dünyaya kabul ettirme mücadelesine katkı koymamak ciddi bir siyasi körlüktür ve bu noktada olanlar gün gele yanıldıklarını anlayacaklardır.”