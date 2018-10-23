HABER KIBRIS

Gülben Ergen hastaneden paylaştı

Kısa bir süre önce İnfilak adını verdiği şarkısını çıkaran Gülben Ergen, yoğun temponun altından kalkamadı ve hasta düştü.

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23/10/2018

Gülben Ergen hastaneden paylaştı

Mart ayında yaşamaya başladığı Burak Törer aşkını geçtiğimiz eylül ayında sonlandıran Gülben Ergen, biten ilişkisi sonrasında kendisini işlerine vermiş ve İnfilak adını verdiği şarkısının üzerine yoğunlaşmıştı. Sosyal medya hesabından sürekli olarak bu konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan ve yoğun bir tempo içerisine giren Ergen sonunda bitkin düştü ve hasta oldu. Sosyal medya hesabından hastanede çektiği bir fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen sağlık durumunun iyi olduğu müjdesini vermeyi de ihmal etmedi.

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TAGS: Gülben Ergen, haber, kıbrıs
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