Gülben Ergen'den kurye Muharrem Can İncir'e piyano sürprizi

Şarkıcı Gülben Ergen, sipariş götürdüğü otelde piyano çalarak sosyal medyada gündem olan motosikletli kurye Muharrem Can İncir'e bir piyano hediye etti.

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13/01/2023

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Gülben Ergen'den kurye Muharrem Can İncir'e piyano sürprizi

Motosikletli kuryelik yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in, sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoyu çaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Hiçbir eğitim almadan kendi kendine piyano çalmayı öğrenen İncir'in, Mozart'ın en bilinen eserlerinden 'Türk Marşı'nı çalması kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Piyanist kurye Muharrem Can İncir'in performansını izleyen ünlü isimler de genç yeteneğe destek ve tebrik mesajları yolladı.

Bu isimlerden biri olan şarkıcı Gülben Ergen, Muharrem Can İncir ile bir araya gelerek piyano hediye etti.

13/01/2023 20:15
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TAGS: Gülben Ergen’den kurye Muharrem Can İncir’e piyano sürprizi
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