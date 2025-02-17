Gülçin Ergül: Bazı şeyler geçmiyor

Seneler önce dağılan Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül, 2021 yılında Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti.

Gülçin Ergül, ölümden döndüğü kaza sonrası büyük bir acı yaşamış ve zor günler geçirmişti.

Sevgilisinin acısıyla sarsılan ve zaman zaman yaptığı duygusal paylaşımlarla Erdal Şeyda Lafçı'yı anan Ergül, Magazin Burada'ya yaşadığı kayıpla ilgili konuştu.

"GÜÇLENİYORUZ GÜN GEÇTİKÇE"

Ünlü şarkıcı, "Bazı şeyler geçmiyor, ama biz daha dayanıklı oluyoruz bazı şeylere… Güçleniyoruz gün geçtikçe. Yapacak bir şey yok bazı şeylere" dedi.

"ACI VERİCİ OLAYLAR YAŞADIM"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda jürisi olduğu "Big 5 Türkiye" yarışmasındaki röportajında konuşan Gülçin Ergül, "Hayatımda herkesin misyonları olduğuna inanıyorum ve çok büyük acı verici olaylar yaşamış bulunuyorum ama hayatta kalmam aslında bir mucizeydi. Belki de bazı insanların hayatına dokunmam gerektiği için hayattayım" açıklamasını yaptı.

"DİĞER YARIMI KAYBETTİM"

Gülçin Ergül, kaza sonrası yaptığı açıklamada ise "Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim” ifadelerini kullanmıştı.