Gülçin Ergül, Hepsi grubuyla ayrılık sürecini gözyaşlarıyla anlattı! “Kimse bunları bilmiyor”

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, Hepsi grubundan ayrılmasını "Bunu kimse bilmiyor" diyerek ilk kez anlattı.

Youtube'da yayımlanan Katarsis programına konuk olan 39 yaşındaki sanatçı, o dönemde kendisini en çok zorlayan şeyin yanlış anlaşılmak olduğunu söyledi.

Hepsi grubundan ayrıldığı süreçte yanlış anlaşıldığını ancak hem dava kaynaklı hem de grubun diğer üyelerine zarar vermemek için konuşmadığını söyleyen Ergül, gözyaşlarına hakim olmadı.

"BEN GRUBU BOZMUŞUM GİBİ ALGILANIYOR"

O dönem hakkında çok kötü söylemler olduğunu söyleyen Ergül, "Arkamdan söylenen şeyler, unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir." dedi.



Ergül, "Biz daha önce de 2014'te de bir buluşma yaptık bunu kimse bilmiyor. Bu buluşmada anlaşamadık ve kavga ettik aslında." itirafında bulunurken sözlerine şunları ekledi:

"Buradan biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. Ben bir şeyi istemediğim zaman arkamdan bana magazin aracılığıyla egoist gibi şeyler söyleniyor. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde."