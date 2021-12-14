Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı feci kazada öldü!

Hepsi Grubu ile yollarını ayırdıktan sonra kendi şarkılarını söylemeye başlayan ve kendi yolunda emin adımlarla ilerleyen 36 yaşındaki Gülçin Ergül, 6 yıldır tanıdığı ve arkadaş olduğu Erdal Şeyda Lafçı ile son 2 yıldır aşk yaşamaya başlamıştı.

TIR'ın dorsesine çarptı

Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir- İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Gülçin Ergün'ün durumu nasıl?

Ciddi hasar alan araçtan canlı olarak çıkarılan şarkıcı Gülçin Ergül Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülçin Ergül'ün olay yerinde sevgilisinin öldüğünden henüz haberi olmadığı da gelen bilgiler arasında.

Aşk yaşadıklarını duyurmuşlardı

Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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14/12/2021 08:57