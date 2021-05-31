Gülen yurtdışında yakalandı, Türkiye'ye götürüldü

Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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31/05/2021

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Gülen yurtdışında yakalandı, Türkiye'ye götürüldü

Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından aktardığına göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi. Kaynak: Gülen yurtdışında yakalandı, Türkiye'ye getirildi

31/05/2021 11:45
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TAGS: Fethullah Gülen, Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, türkiye
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