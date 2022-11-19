Geçtiğimiz gün Gülen Yüzler Anaokulu’nda Kıbrıs Kültürü Etkinliği düzenlendi. Okul Müdürü Gökmen Bolkan’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlikte Kıbrıs’a özgü birçok eşya, alet ve malzemenin sergilendiği köşede öğrenciler rol alarak yorgan diktiler, zeytin topladılar, kına yaktılar, mani söylediler, hamur açtılar, kahvehanede sohbet ettiler , berber traşı olup terazi ile satış yaptılar. Öğretmenlerin özverili çalışıp oluşturduğu etkinlikte ayrıca Kıbrıs haritası oluşturup nerelerde meyve sebze üretildiğini kesme, boyama yapıştırma Etkinliği ile keşfettiler. Resim yapıp , eşecik yarışması ile ip atlatıp lastik oyunu oynadılar. Bir diğer köşede ise sele yapımını Refiye Koçero’nun elinden, Hasır sandalye yapımını Özkan Öke’nin elinden izleyip Sanatçı-Emekli öğretmen Cemal Özgürsel’in Kıbrıs şarkıları ile coşup eğlendiler. Günün sonunda ailelerin katkısı ile hazırlanan Kıbrıs’a özgü yiyecekleri tadarak keyifli , dolu dolu ve unutulmaz bir gün yaşadılar.

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19/11/2022 16:45