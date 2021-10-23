Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi Girne’de başladı

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı yarışı, Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi, dün akşam (22 Ekim 2021 Cuma) başladı. 3 gün sürecek büyük rallinin ilk gününde, Girne Antik Liman’da hazırlanan Capital Radio Girne Şehir İçi Özel Seyirci Etabı geçildi. Etabı, Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi lider tamamladı.

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 6. yarışı olan “Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi” dün akşam (22 Ekim 2021 Cuma), binlerce seyircinin canlı izlediği “Capital Radio Girne Şehir İçi Etabı ile başladı. Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılan açılış etabı öncesi görkemli bir açılış seremonisinin yapıldı. Seremoninin ardından 16 ekip rallide start aldı. 20’nin üzerinde drift, tırmanma, drag, offroad ve ralli aracının da gösteri amaçlı geçtiği Capital Radio Girne Şehir İçi Etabı’nda seyirciler adrenaline doydu. Gülgün Süt’ün ana sponsorluğunda başlayan rallide ilk etabın en hızlısı, Skoda Fabia R5 araçlarıyla Flat Out Rally Team ekibi, Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi oldu. 1 dakika 29,9 saniyelik dereceleriyle ilk günün lideri olan ekibi 1,4 saniye farkla MRB Racing Team’den Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi takip etti. Günün üçüncüsü ise, yine Flat Out Rally Team’den Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi oldu.

Bugün (23 Ekim 2021 Cumartesi) Şirinevler ve Kozan etapları geçilecek

Polaris, Near East Bank, GenPower, Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Chagla Car Care, enlglobal, Tekan Mobile, Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin ikinci gününde ekipler Şirinevler ve Kozan etaplarını geçecekler. Önce 3 Kez Şirinevler bölgesinde hazırlanan etabı geçecekler. 7,5 kilometre uzunluğundaki Şirinevler etabının ilk araç için start saatleri 11.50, 12.43 ve 13.36 olarak belirlenirken, etabın Kozan-Şirinevler arasındaki yol üzerinden zıplama noktasının takip edilebileceği duyuruldu. 14.10’dan itibaren ise Şirinevler Köy Meydanı’nda ilk kez gerçekleşecek lastik değiştirme alanında ekipler ‘Pit stop’ yapacaklar. Ardından ise iki kez 9,50 kilometre uzunluğundaki Kozan etabı geçilecek. İlk araç için start saatlerinin 15.14 ve 16.07 olarak belirlenen etabın Kozan köyü girişinden veya köyün üzerindeki restauranttan izlenebileceği duyuruldu. Ayrıca Karşıyaka köy çıkışından etabın asfalt bölümünün izlenebileceği de duyuruldu. Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak organizasyonda 3 Gün boyunca ekipler Girne’de Baldöken Otoparkı’nda servis alacaklar.

Pazar günü Akdeniz, Kalkanlı ve Tepebaşı etapları var

Rallinin son günü olan Pazar günü ise (24 Ekim 2021 Pazar) etaplar tamamen tek bölgede gerçekleşecek. Ekipler önce 10,20 kilometrelik Akdeniz etabını ikişer kez geçecekler. İlk araç için start saatleri 09.40 ve 10.33 olan etabın Akdeniz köyüne giden asfalt yol üzerinde hazırlanacak seyirci noktasından izlenebilecek. 13,50 kilometrelik rallinin en uzun etabı olan Kalkanlı etabı ise 11.56 ve 12.49’dan itibaren başlayacak. Etabın Kalkanlı ODTÜ arka girişi yanından veya Akdeniz Ormanı içerisinden takip edilebileceği duyuruldu. Rallinin son etabı olan Tepebaşı etabı ise 6,80 kilometre uzunluğunda olacak ve yine ikişer kez geçilecek. 15.22 ve 16.05’den itibaren başlayacak etabın eski Akdeniz etabı seralar bölgesinden izlenebileceği açıklandı. Etabın ardından ekipler yine Girne Antik Limanı’nda yapılacak ödül töreninde finiş görecekler. Ödül töreninin takribi başlama saati ise 17.05 olarak açıklandı.

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23/10/2021 10:12