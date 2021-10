Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ikinci gün tamamlandı

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 6. yarışı olan “Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi”nde ikinci gün, dün 16 ekibin mücadelesine sahne oldu. Polaris, Near East Bank, GenPower, Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Chagla Car Care, enlglobal, Tekan Mobile, Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin ikinci gününde ekipler önce 3 kez Şirinevler bölgesinde hazırlanan etabı geçtiler. Ardından iki kez Kozan etabını geçen yarışçılar Girne’de Baldöken Otoparkı’nda servis alıp ilk günü noktaladılar. Güne hızlı başlayan Skoda Fabia R5 araçlarıyla Flat Out Rally Team ekibi Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi geçilen 5 etabın 4’ünde en iyi dereceyi elde ederek liderliğe yükselmeyi başardılar. Bir diğer Flat Out Rally Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi son etapta en iyi dereceyi yaparak ikinci sırada yer alırken, Drift NEU Racing Team’den, Skoda Fabia R5 ile yarışan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi üçüncü sırada günü tamamladılar. Günün Sınıf 1 birincisi, MRB Racing Team’den Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi olurken, Sınıf N birincisi Flat Out Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Rasım Çetinkaya ikilisi oldu. Sınıf R’de ise günün birincisi Sami Doğan-Ali Burhan ikilisi oldu. Sınıf 3’te yarışan Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi mekanik arıza ile ikinci günü tamamlayamadı. İkinci günün şanssız ekiplerinden Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ve Kerim Hacımevlüt-Mehmet Demirağ ikilisi de günü tamamlayamadılar.

Bugün Akdeniz, Kalkanlı ve Tepebaşı etapları var

Rallinin son günü olan bugün etaplar tamamen tek bölgede gerçekleşecek. Ekipler önce 10,20 kilometrelik Akdeniz etabını ikişer kez geçecekler. İlk araç için start saatleri 09.40 ve 10.33 olan etabın Akdeniz köyüne giden asfalt yol üzerinde hazırlanacak seyirci noktasından izlenebilecek. 13,50 kilometrelik rallinin en uzun etabı olan Kalkanlı etabı ise 11.56 ve 12.49’dan itibaren başlayacak. Etabın Kalkanlı ODTÜ arka girişi yanından veya Akdeniz Ormanı içerisinden takip edilebileceği duyuruldu. Rallinin son etabı olan Tepebaşı etabı ise 6,80 kilometre uzunluğunda olacak ve yine ikişer kez geçilecek. 15.22 ve 16.05’den itibaren başlayacak etabın eski Akdeniz etabı seralar bölgesinden izlenebileceği açıklandı. Etabın ardından ekipler yine Girne Antik Limanı’nda yapılacak ödül töreninde finiş görecekler. Ödül töreninin takribi başlama saati ise 17.05 olarak açıklandı.

Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi 2.Gün Dereceler:

Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 Flat Out Rally Team Deniz Fahri Serhan Tan Skoda Fabia R5 2 30:44.9 2 Flat Out Rally Team Mustafa Bulutoğluları Mustafa Yücener Skoda Fabia R5 2 31:13.3 3 Drift NEU Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia R5 2 31:37.5 4 MRB Racing Team Rauf Denktaş Mehmet Mişon Hyundai i20 R5 2 32:15.9 5 MRB Racing Team Sadık Bilgimer Mustafa Kandır Mitsubishi Lancer Evo IV 1 33:32.6 6 Drift NEU Racing Team Buğur Kambilili Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 1 33:56.6 7 Drift NEU Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2 34:03.2 8 Flat Out Rally Team Barış Kalfaoğlu Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo IX N 34:47.8 9 Vural Vurur Gökan Bolatçıoğlu Mitsubishi Lancer Evo VII 1 35:46.5 10 GoodYear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 35:49.3 11 Önder Zaim Emre Üngüder Canam Maverick X3 R 36:00.2 12 Sami Doğan Ali Burhan Canam Maverick X3 R 36:14.2 13 GoodYear Racing Team Yusuf Çocuk Zeki Çetinkol Mitsubishi Lancer Evo IX 1 38:52,5 14 Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 3 58:43,6 15 GoodYear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Mitsubishi Lancer Evo IX N 1:04:47,8 16 GoodYear Racing Team Kerim Hacımevlüt Mehmet Demirağ Mitsubishi Lancer Evo VI 1

Bu habere tepkiniz:



24/10/2021 10:32