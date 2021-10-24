Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ikinci gün tamamlandı

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı yarışı, Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi, dün geçilen 5 etapla devam etti. 3 gün sürecek büyük rallinin ikinci gününde, Flat Out Rally Team’den Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi liderliğe yükseldi.

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24/10/2021

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Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ikinci gün tamamlandı

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 6. yarışı olan “Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi”nde ikinci gün, dün 16 ekibin mücadelesine sahne oldu. Polaris, Near East Bank, GenPower, Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Chagla Car Care, enlglobal, Tekan Mobile, Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin ikinci gününde ekipler önce 3 kez Şirinevler bölgesinde hazırlanan etabı geçtiler. Ardından iki kez Kozan etabını geçen yarışçılar Girne’de Baldöken Otoparkı’nda servis alıp ilk günü noktaladılar. Güne hızlı başlayan Skoda Fabia R5 araçlarıyla Flat Out Rally Team ekibi Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi geçilen 5 etabın 4’ünde en iyi dereceyi elde ederek liderliğe yükselmeyi başardılar. Bir diğer Flat Out Rally Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi son etapta en iyi dereceyi yaparak ikinci sırada yer alırken, Drift NEU Racing Team’den, Skoda Fabia R5 ile yarışan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi üçüncü sırada günü tamamladılar. Günün Sınıf 1 birincisi, MRB Racing Team’den Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi olurken, Sınıf N birincisi Flat Out Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Rasım Çetinkaya ikilisi oldu. Sınıf R’de ise günün birincisi Sami Doğan-Ali Burhan ikilisi oldu. Sınıf 3’te yarışan Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi mekanik arıza ile ikinci günü tamamlayamadı. İkinci günün şanssız ekiplerinden Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ve Kerim Hacımevlüt-Mehmet Demirağ ikilisi de günü tamamlayamadılar.
Bugün  Akdeniz, Kalkanlı ve Tepebaşı etapları var

Rallinin son günü olan bugün etaplar tamamen tek bölgede gerçekleşecek. Ekipler önce 10,20 kilometrelik Akdeniz etabını ikişer kez geçecekler. İlk araç için start saatleri 09.40 ve 10.33 olan etabın Akdeniz köyüne giden asfalt yol üzerinde hazırlanacak seyirci noktasından izlenebilecek. 13,50 kilometrelik rallinin en uzun etabı olan Kalkanlı etabı ise 11.56 ve 12.49’dan itibaren başlayacak. Etabın Kalkanlı ODTÜ arka girişi yanından veya Akdeniz Ormanı içerisinden takip edilebileceği duyuruldu. Rallinin son etabı olan Tepebaşı etabı ise 6,80 kilometre uzunluğunda olacak ve yine ikişer kez geçilecek. 15.22 ve 16.05’den itibaren başlayacak etabın eski Akdeniz etabı seralar bölgesinden izlenebileceği açıklandı. Etabın ardından ekipler yine Girne Antik Limanı’nda yapılacak ödül töreninde finiş görecekler. Ödül töreninin takribi başlama saati ise 17.05 olarak açıklandı.

Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi 2.Gün Dereceler:

 

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

Flat Out Rally Team

Deniz Fahri

Serhan Tan

Skoda Fabia R5

2

30:44.9

2

Flat Out Rally Team

Mustafa Bulutoğluları

Mustafa Yücener

Skoda Fabia R5

2

31:13.3

3

Drift NEU Racing Team

Cevdet Alptürk

Mehmet Çağla

Skoda Fabia R5

2

31:37.5

4

MRB Racing Team

Rauf Denktaş

Mehmet Mişon

Hyundai i20 R5

2

32:15.9

5

MRB Racing Team

Sadık Bilgimer

Mustafa Kandır

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

33:32.6

6

Drift NEU Racing Team

Buğur Kambilili

Niyazi Yorgancıoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

33:56.6

7

Drift NEU Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

2

34:03.2

8

Flat Out Rally Team

Barış Kalfaoğlu

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

34:47.8

9

 

Vural Vurur

Gökan Bolatçıoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VII

1

35:46.5

10

GoodYear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

35:49.3

11

 

Önder Zaim

Emre Üngüder

Canam Maverick X3

R

36:00.2

12

 

Sami Doğan

Ali Burhan

Canam Maverick X3

R

36:14.2

13

GoodYear Racing Team

Yusuf Çocuk

Zeki Çetinkol

Mitsubishi Lancer Evo IX

1

38:52,5

14

 

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugeot 206

3

58:43,6

15

GoodYear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

1:04:47,8 

16

GoodYear Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Mehmet Demirağ

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

 

 

 

24/10/2021 10:32
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TAGS: Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ikinci gün tamamlandı, haberkibris,
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