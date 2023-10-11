Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi bu hafta sonu yapılıyor

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11/10/2023

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Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi bu hafta sonu yapılıyor

2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası yedinci yarışı, Gülgün Süt Mamülleri sponsorluğunda 14-15 Ekim tarihleri arasında yapılıyor

Kanlıköy ve Girne Kapısı Seyirci Özel Etabı cumartesi günü

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı iki günlük programla yapılıyor. Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin seremoni startı ve ödül töreni Lefkoşa Surlariçi Zahra Sokak’ta yapılacak. 14 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de yapılacak açılışın ardından ekipler 14.45’ten itibaren iki kez art arda Kanlıköy etabını geçecekler. Kanlıköy etabı, Zet Karting Tesisleri karşısında, Gece kulüplerinin arkasında bulunan zıplama noktasından takip edilebilecek. Ekipler ilk günü Uludağ ve Herby Tea’nin de katkısıyla Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’yla tamamlayacaklar. Saat 19.00’da başlayacak olan etapta özel seyirci alanı kurulacak. Seyirci etabında ayrıca Tırmanma ve Drift araçlarının da gösterisi olacak.

Pazar günü Tirmen, Ergenekon ve Serdarlı etapları geçilecek

Limon, Polaris, Near East Bank, Genpower, Basel Energy, Gopro, Eurol, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Geçitkale Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Uludağ, Chagla Car Care ve Herby’nin de katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 15 Ekim Cumartesi günü Tirmen, Ergenekon ve Serdarlı etapları sırasıyla ikişer kez geçilecek. Servis alanının da Serdarlı’da kurulacağı rallide günün ilk etabı Tirmen etabı olacak. Tirmen ile Ergenekon arasındaki asfalt yolda yapılacak etabın başlama saati 09.45 ile 10.30 olacak. Ergenekon ve Serdarlı etapları farklı noktalardan başlayacak fakat meşhur Serdarlı zıplama noktasından 4 geçiş de takip edilebilecek. Etapları başlama saatleri sırasıyla 12.10, 13.15, 15.20 ve 16.10 olarak belirlendi.

Rallide 17 ekip, Özel Seyirci etabında toplam 31 ekip yarışacak

Yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Enver Haskasap, Çağkan Bozalanlar ve Ömer Topcu’nun R5 ile yarışacağı, Mehmet Kamiloğlu’nun ise Mitsubishi Lancer Evo X R4 ile yarışacağı rallide toplam 4 araç Sınıf 2 olacak. Sınıf N’nin iddialı ekipleri Oktay Çocuk ile Önder Zaim’in yanı sıra Zeki Demirdeş ve Serkan Üstün de Sınıf N’de olacak. İddialı diğer ekiplerden Selen Bilgimer, Sadık Bilgimer ve Hakan Biricik Sınıf 1’de yarışacak. GMG Racing Türkiye’den Osman Ceylan’ın da katılımıyla Özhan Karaduman, Osman Pozan ve Umut Sular, 4 ekiplik Sınıf 3 mücadelesinde olacaklar. Sınıf R’de ise uzun bir aranın ardından Turgut Yıldız mücadele edecek. Sınıf R’nin bir diğer ekibi ise Tolga Güllü olacak. Böylece rallide toplam 17 ekip mücadele edecek. Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nda ise toplam 31 ekip start alacak.

 

Program

14 Ekim Cumartesi

Start Zahra: 14.00

Kanlıköy 1: 14.48

Kanlıköy 2: 15.51

Servis A Çetinkaya: 16.36

Girne Kapısı: 20.09

15 Ekim Pazar

Servis B Serdarlı: 08.45

Tirmen 1: 09.48

Tirmen 2: 10.31

Servis C Serdarlı: 11.21

Ergenekon 1: 12.14

Ergenekon 2: 13.17

Servis D Serdarlı: 14.27

Serdarlı 1: 15.20

Serdarlı 2: 16.13

Podyum Zahra: 17.23

 

Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıt Listesi:

 

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

1

Goodyear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Skoda Fabia R5

2

2

2

NEU Drift Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

2

3

3

Goodyear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

4

4

Stage Cars Rally Team

Ömer Yıldız

Ahmet Özerdem

Ford Fiesta R5

2

5

5

Bilgimer Rally Team

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

6

6

Kıbrıs Online Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Gürün

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

7

7

Zaim Kömür Rally Team

Önder Zaim

Barış Hürkol

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

8

8

Biricik Rally Team

Hakan Biricik

Ahmet Biricik

Subaru Impreza

1

9

9

Bilgimer Rally Team

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

10

10

GMG Racing Team

Osman Ceylan

Batuhan Doğan

Fiat Egea

3

11

11

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Ahmet Buzlukçuoğlu

Fiat Palio

3

12

12

Karaduman Rally Team

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugeot 206

3

13

14

 

Umut Sular

Ahmet Sular

Honda Civic

3

14

15

Stage Cars Rally Team

Zeki Demirdeş

Kani Avkıran

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

15

16

Stage Cars Rally Team

Tolga Güllü

Zeliha Güllü

Canam Maverick

R

16

17

 

Serkan Üstün

Ziya Buba

Subaru Impreza

N

17

18

Stage Cars Rally Team 

Turgut Yıldız

Kemal Baştuğ

Canam Maverick

R

 

Girne Kapısı Seyirci Özel Etabı Şov Ekipleri

 

No.

Pilot

Araç

18

X1

Bekir Özsusuzlu

Nissan Silvia

19

X2

Ahmet Öksüzoğluları

Nissan Silvia

20

X3

Can Yılmaz

Nissan Silvia

21

X4

Orhan Keleş

Nissan Silvia

22

X5

Ahmet Bağrıaçık

Nissan Skyline

23

X6

Kemal Topçuoğlu

Honda Civic

24

X7

Hasan Karlıtaş

Honda Civic

25

X8

Behic Topcu

Honda Civic

26

X9

Ali Köroğlu

Mini

27

X10

Sarp Toprak

Nissan 350z

28

X12

Cengizhan Güngöroğlu

Mazda RX-7

29

X11

Emine Keremoğlu

Nissan Silvia

30

X12

Mehmet Adalı

Ford Escort

31

X13

Ali Güran Tahsin

Mazda Mx-5

 

 

11/10/2023 12:54
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TAGS: Gülgün Süt, Kuzey, Kıbrıs, Rallisi,
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