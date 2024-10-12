Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi Yenikent’te şov etabı ile başladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, Gülgün Süt Mamulleri sponsorluğunda, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla Yenikent Bulvarı’nda muhteşem bir etapla başladı. İlk günün en iyi derecesini Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi elde etmeyi başardı.

Nefes kesen etabı binlerce seyirci takip etti

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı üç günlük programla yapılıyor. Bu sezon 47. Kez organize edilen Kuzey Kıbrıs Rallisi, Gülgün Süt Mamulleri sponsorluğunda ve Gönyeli-Yenikent Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçiriliyor. Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi, 11 Ekim Cuma akşamüzeri saat 17.00’de yapılan Gönyeli-Yenikent şehir turu ile başladı. 18.00’den itibaren ise binlerce seyirci önünde nefes kesen gösterilerle devam etti. Yenikent Bulvarı’nda hazırlanan Seyirci Özel Etabı’nda Drift ve Pist araçlarının gösterisinin ardından ralli araçlarının gösterisi yapıldı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gülgün Süt Mamülleri Direktörlerinden Yunus Betmezoğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler’in bayrak kaldırmasıyla başlayan yarışta 22 ekip start aldı. Zorlu fakat izleyenlere keyif veren etap sonunda 2 dakika 30,3 saniyelik derecesiyle Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi gecenin birincisi oldular. İkinci Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi olurken gecenin üçüncüsü Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi oldu.

Cumartesi günü Yılmazköy ve Kanlıköy Etabı

12 Ekim Cumartesi günü Yılmazköy ve Kanlıköy etapları ikişer kez geçilecek. Uzun bir aranın ardından ilk kez 17 kilometre uzunluğunda hazırlanan Yılmazköy etabı 11.33’de başlayacak. İkinci etap 12.46’da başlayacak. Ardından yaklaşık 11 kilometre uzunluğunda hazırlanan Kanlıköy etabı geçilecek. Kanlıköy etabının ilk geçişi 15.09’da ikinci geçişi ise 16.12’de olacak. İki etap da Aktepe olarak bilinen bölgenin çevresinde hazırlandı ve start noktası Türkeli yolunda olacak. Seyirci noktası Hacıali çiftliklerinin yanında bulunan zıplama noktası olarak hazırlanırken etapların finiş noktası ise Kanlıköy’de olacak.

Pazar günü Kozan, Şirinevler ve Plümer etapları geçilecek

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Gülgün Süt Mamulleri’nin ana sponsorluğunun yanı sıra yarışın ev sahipliğini Gönyeli-Alayköy Belediyesi yapacak. Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 13 Ekim Pazar günü Kozan, Şirinevler ve Plümer etapları ikişer kez geçilecek. Günün ilk etabı 4 kilometrelik Kozan etabı olacak. Etabın izleme noktası Kozan yolu üzerinden asfalt atlama noktası olacak. Etabın başlama saati ise 10.00 olarak belirlendi. Günün ikinci etabı ise 10.46’da başlayacak olan Şirinevler Etabı olacak. Kılıçarslan’dan başlayacak olan etap, Şirinevler’de bitecek. Tekrar 12.09’da Kozan etabı ve 12.52’de Şirinevler etabı geçilerek servis alınacak. Servisin ardından iki kez art arda Plümer etabı geçilerek ralli sona erecek. Yaklaşık 11 kilometrelik Plümer etabı 16.25’de ve 17.18’de başlayacak. izleme noktası ise Plümer Koruluğu olarak açıklandı. Start ve finiş seremonisinin olduğu gibi servis alanının da Yenikent Bulvarı’nda kurulacağı rallinin ödül töreni 18.00’de başlayacak ve büyük organizasyon dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erecek.

Program

12 Ekim Cumartesi

Servis A: 10.05

Yılmazköy 1: 11.33

Yılmazköy 2: 12.46

Servis B: 14.06

Kanlıköy 1: 15.09

Kanlıköy 2: 16.12

Servis C: 16.42

13 Ekim Pazar

Servis D: 09.05

Kozan 1: 10.03

Şirinevler 1: 10.46

Kozan 2: 12.09

Şirinevler 2: 12.52

Servis E: 15.12

Plümer 1: 16.25

Plümer 2: 17.18

Podyum Yenikent: 18.00