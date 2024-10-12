Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde Alptürk-Çağla ikilisi liderliği korudu

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12/10/2024

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Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde Alptürk-Çağla ikilisi liderliği korudu

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı “Gülgün Süt 47.Kuzey Kıbrıs Rallisi” devam ediyor. Rallinin ikinci gününde ekipler Yılmazköy ve Kanlıköy etaplarını ikişer kez geçtiler. Üç gün olarak planlanan zorlu rallinin ikinci gününde ekipler toplam 56 kilometre özel etap geçtiler. 2 etabı Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi, 2 etabı da Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi kazanmayı başarırken gün sonunda iki ekip arasında sadece 2,5 saniye fark oluştu. Birbirlerine çok yakın dereceler elde eden Goodyear Racing Team pilotlarından günün lideri Alptürk-Çağla ikilisi oldu. Bozalanlar-Evrensel ikilisi ise ikinci olarak günü noktaladı. Günün ilk etabında büyük bir şanssızlık yaşayarak etap dışına çıkan ve yaklaşık 1 dakika zaman kaybeden Drift NEU Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi günü üçüncü sırada tamamladı.

 

20 ekibin start aldığı fakat 14 ekibin finişe ulaşmayı başardığı zorlu rallinin ikinci günü sonunda Sınıf 1’in lideri Bilgimer Rally Team ekibi Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi oldu. Sınıf N lideri İbrahim Yolcu Argün-Hande Küfi ikilisi olurken Sınıf R lideri Tolga Güllü-Hasan Önderol ikilisi oldu. Sınıf 4’te ise Türkiye’den yarışa Ford Fiesta Rally4 araçlarıyla katılan Mert Yudulmaz-Deniz Gümüş ikilisi günün lideri oldu. Alınan servislerin ve yapılan tamiratların ardından yarın 18 ekibin yeniden start alması bekleniyor.

 

Pazar günü Kozan, Şirinevler ve Plümer etapları geçilecek

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Gülgün Süt Mamulleri’nin ana sponsorluğunun yanı sıra yarışın ev sahipliğini yapan Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilen yarışın üçüncü günü olan 13 Ekim Pazar günü Kozan, Şirinevler ve Plümer etapları ikişer kez geçilecek. Günün ilk etabı 4 kilometrelik Kozan etabı olacak. Etabın izleme noktası Kozan yolu üzerinden asfalt atlama noktası olacak. Etabın başlama saati ise 10.00 olarak belirlendi. Günün ikinci etabı ise 10.46’da başlayacak olan Şirinevler Etabı olacak. Kılıçarslan’dan başlayacak olan etap, Şirinevler’de bitecek. Tekrar 12.09’da Kozan etabı ve 12.52’de Şirinevler etabı geçilerek servis alınacak. Servisin ardından iki kez art arda Plümer etabı geçilerek ralli sona erecek. Yaklaşık 11 kilometrelik Plümer etabı 16.25’de ve 17.18’de başlayacak. izleme noktası ise Plümer Koruluğu olarak açıklandı. Start ve finiş seremonisinin olduğu gibi servis alanının da Yenikent Bulvarı’nda kurulacağı rallinin ödül töreni 18.00’de başlayacak ve büyük organizasyon dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erecek.

 

Program

13 Ekim Pazar

Servis D Yenikent: 09.05

Kozan 1: 10.03

Şirinevler 1: 10.46

Kozan 2: 12.09

Şirinevler 2: 12.52

Servis E Yenikent: 15.12

Plümer 1: 16.25

Plümer 2: 17.18

Podyum Yenikent: 18.00

 

Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi 2024 2.Gün Dereceleri:

 

No

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

5

Goodyear Racing Team

Cevdet Alptürk

Mehmet Çağla

Skoda Fabia Rally2

2

42:14.7

2

2

Goodyear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Evrensel

Skoda Fabia Rally2

2

42:17.2

3

1

NEU Drift Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

VW Polo GTI Rally2

2

43:36.9

4

7

Bilgimer Rally Team

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo8

1

45:33.4

5

6

 

İbrahim Y. Argün

Hande Küfi

Mitsubishi Lancer Evo9

N

46:38.7

6

4

Goodyear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Skoda Fabia Rally2

2

47:03.8

7

24

 

Tolga Güllü

Hasan Önderol

Canam Maverick

R

49:19.6

8

15

Zaim Kömürleri RT

Önder Zaim

Barış Hürkol

Mitsubishi Lancer Evo9

N

49:28.8

9

25

NEU Drift Racing Team

Erdaş Uçaner

Berke Zeki

Canam Maverick

R

50:58.6

10

20

 

Mert Yudulmaz

Deniz Gümüş

Ford Fiesta Rally4

4

52:27.5

11

19

Karaduman Rally Team

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugeot 206

4

54:05.5

12

11

 

Cem Yudulmaz

Ahmet Gürün

Ford Fiesta Rally2

2

54:53.1

13

22

Bilgimer Rally Team

Hüseyin Yarkıner

Ümit Koçak

Mitsubishi Lancer Evo8

1

57:28.6

14

23

Bilgimer Rally Team

Hasan Karlıtaş

Ömer Karanfil

Honda Civic

4

1:01:00.9

15

3

Bilgimer Rally Team

Kerim Hacımevlüt

Rasim Çetinkaya

Ford Fiesta S2000

2

1:03:32.9

16

3

Bilgimer Rally Team

Selen Bilgimer

Sabahattin Dağlı

Mitsubishi Lancer Evo6

1

1:05:26.9

17

14

Çelebçi Motorsport Team

Mustafa K. Baran

Gökan Bolatçıoğlu

Ford Fiesta Proto

1

1:08:08.3

18

21

Biricik Rally Team

Hakan Biricik

Ahmet Biricik

Subaru Impreza

1

1:08:16.1

19

18

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Ahmet Buzlukçu

Fiat Palio

4

DNF

20

12

Goodyear Racing Team

Güner Şevketoğlu

Arkın Şevketoğlu

Mitsubishi Lancer Evo9

N

DNF

 

 

12/10/2024 19:48
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