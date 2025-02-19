Gülgün Süt Mamülleri, Gulfood 2025 Fuarı'nda Devlet Yetkililerini Ağırladı

Dubai’de düzenlenen Gulfood 2025 fuarında, Gülgün Süt Mamülleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden değerli devlet yetkililerini standında ağırlamaktan büyük onur duydu. Fuarda yer alan standı ziyaret eden isimler arasında TC Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, TC Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş ve Dubai Başkonsolosu Onur Saylan yer aldı.

Gülgün Süt Mamülleri, Kıbrıs’ın eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtmak ve uluslararası pazarda güçlü adımlarla ilerlemek amacıyla bu tür etkinliklerdeki katılımını sürdürüyor.