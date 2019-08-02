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Güliz Ayla’dan direk dansı performansı

Şarkıcı Güliz Ayla sosyal medya hesabından sabah rutinini takipçileriyle paylaştı.

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02/08/2019

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Güliz Ayla’dan direk dansı performansı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte adeta konser maratonuna çıkan şarkıcı Güliz Ayla yoğun temposunda bitkin düşmemek adına sporunu ihmal etmiyor. Ayla, sosyla medya hesabı üzerinden ‘Sabah ısınması’ notuyla direk dansı figürlerini sergiledi. Direk dansı bir dönem ünlü isimleri etkisi altına almış pek çok ünlü isim hesabından direkteki maharetlerini sergilemişti. İşte Güliz Ayla’nın gerçekleştirmesi maharet isteyen o figürleri:

 

 

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TAGS: Güliz Ayla, magazin, Güliz Ayla kimdir
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