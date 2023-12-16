Guljemile Toydurdyyeva'nın suçu olmadığı anlaşıldı

Lefkoşa'da uyuşturucu zanlısı olarak tutuklanan Guljemile Toydurdyyeva'nın olayla bir bağlantısı olmadığı ve suçsuz olduğu ortaya çıktı. Guljemile Toydurdyyeva serbest bırakıldı.

Lefkoşa'da bir hafta önce aracı bozulan Guljemile Toydurdyyeva otostop çekerek evine gitmeye çalıştı. Yolda kendisini alan araçta polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu bulununca Guljemile Toydurdyyeva da tutuklandı.

Yapılan soruşturmanın ardından Guljemile Toydurdyyeva'nın olayla bağlantısı olmadığı ve suçsuz olduğu anlaşıldı.

Guljemile Toydurdyyeva serbest bırakıldı