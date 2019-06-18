Gülşah Manavoğlu’ndan ince gönderme

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Cumhurbaşkanlığı’ndan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Rum lider Anastasiadis ile yemekli toplantıda görüşmesiyle ilgili eleştirileri ince bir gönderme ile eleştirdi.

Manavoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın ismini vermeden şöyle bir gönderme yaptı: “Söyleyelim Kudret Özersay'a yemek yemesin insanlarla artık, otursun evinde karşılıklı Aliye Ummanel'le yesin sadece. Dışislerinin binasından da dışarı çıkmasın...

Öyle Dışişleri Bakanı mı olur ,herkesle görüşen, konuşan temas eden, olması gerekenleri yapan ? Iıı ıh olmaz öyle şeyler, yapılmaz dedim size !!!! Çok kötü şeyler yapıyorsunuz Kudret Bey , duymayım bir daha.”